Янукович: Ющенко выразил неуважение к КС, подписав второй указ

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил неуважение к Конституционному Суду, подписав второй Указ о досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом он заявил сегодня в интервью каналу “Интер”.

“Нельзя так играть со страной, когда подписывается один Указ, не дождавшись выводов КС, выражая такое неуважение в Конституционному государственному учреждению. Нельзя этого делать”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он в очередной раз высказал мнение, что Указ от 26 апреля был подписан, чтобы не получить ответ Конституционного Суда на предыдущий Указ Президента от 2 апреля. “И не тяжело было предусмотреть, каким будет этот ответ. Потому что, безусловно, Президент четко понимал: если КС примет решение и сделает вывод, что Указ был неконституционным, это значительно ослабит позиции Президента лично, и, безусловно, всей оппозиции”, - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в 2007 г. Президент Украины подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 27 мая в 2007 г. Депутаты от коалиции обжаловали его в Конституционном Суде и КС начал производство по этому делу.

26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Сегодня, 27 апреля, в Конституционном Суде было зарегистрировано представление 160 народных депутатов относительно неконституционности этого указа главы государства.

Председатель ВР пятого созыва Александр МОРОЗ сегодня вечером сообщил, что Конституционный Суд Украины начал производство относительно конституционности Указа Президента о досрочных парламентских выборах от 26 апреля в 2007 г.