На рассвете Посол США приведёт к Морозу влиятельного американца
20:17, 26 апреля 2007Общество
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Завтра в 9 часов начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА с вице-президентом, директором по вопросам внешнеполитических исследований Института Брукингс США К.ПАСКУАЛЕМ. Во встрече также примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, встреча состоится по адресу: ул.Грушевского, 5, 2-й этаж.
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