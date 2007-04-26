На рассвете Посол США приведёт к Морозу влиятельного американца

Завтра в 9 часов начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА с вице-президентом, директором по вопросам внешнеполитических исследований Института Брукингс США К.ПАСКУАЛЕМ. Во встрече также примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, встреча состоится по адресу: ул.Грушевского, 5, 2-й этаж.

Вход по карточкам аккредитации.