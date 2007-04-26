Аварию газопровода по ул. «Луганской правды» ликвидировали

По состоянию на 19 часов все работы по ликвидации аварии на газопроводе по улице «Луганской правды» в Луганске завершены.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в газовой службе города.

Работники газовой службы проверили и держат под контролем концентрацию газа в подвалах жилых домов, которые расположены вблизи газопровода.

Как сообщалось, в 12.50 в дежурную часть главного управления МЧС в Луганской области поступило сообщение о сильном запахе газа на улице “Луганской правды”, где проводились работы по подключению нового здания к газопроводу вблизи средней школы №1.

Дежурный школы сообщил, что газопровод был разрыт еще накануне. На момент утечки газа в школе находились 400 учеников. Занятия срочно были прерваны, все ученики и работники школы были выведены из помещения.

Вероятная причина утечки газа – повреждение газопровода во время проведения земляных работ.