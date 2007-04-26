Ющенко не понимает, зачем Януковичу швейцарские франки и японские иены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией с внешними заимствованиями, осуществленными правительством Украины.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Президент отмечает, что в 2006 году правительством проведен ряд внешних заимствований путем выпуска облигаций внешнего государственного займа. «Некоторые заимствования, в частности, в швейцарском франке и японской иене, вызывают обеспокоенность, поскольку на сегодня они являются неоптимальными, ввиду того, что Национальный банк Украины не имеет таких международных валютных резервов и эти валюты почти не используются во внешнем торговом обороте украинских предприятий», – отметил в письме глава государства.

По его словам, как стало известно, полученные средства в сумме 35 млрд. японских иен не были конвертированы и использованы и на сегодня находятся на счету правительства в Государственном казначействе Украины. Расходы на обслуживание данного займа насчитываются по ставке 3,2% годовых. Следовательно, уже на данный момент ущерб государства исчисляется почти 14 млн. гривен, говорится в письме.

Учитывая это, В.ЮЩЕНКО просит премьер-министра провести служебное расследование причин, которые привели к указанному ущербу, обеспечить в дальнейшем проведение правительством более взвешенной политики по осуществлению внешних займов, и предоставить информацию относительно осуществленных с июля 2006 года по январь 2007 года внешних заимствований.

Также глава государства просит предоставлять соответствующую информацию о каждом последующем, осуществленном правительством внешнем заимствовании.