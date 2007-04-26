Адвокат Жовтяка заявляет, что Ющенко опять нарушил Конституцию

Президент Украины, подписав сегодня указ об освобождении Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации сразу же после его восстановления на этом посту, не выполнил решения суда, а также нарушил Конституцию и предписание Кодекса законов о труде.

Об этом заявил агентству УНИАН адвокат Евгения ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО.

Кроме того, как говорится в переданном агентству комментарии адвоката, Президентом Украины в указе изложена ложная информация относительно нарушения Е.ЖОВТЯКОМ законов Украины, и это может быть основанием для предъявления самостоятельного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

С.БОЙКО отмечает, что постановление Киево-Святошинского райсуда от 16 июня 2006 года (о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя ОГА - УНИАН), оставленное без изменений постановлением Апелляционного суда Киевской области и постановлением Судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины, фактически не выполнено. Согласно предписаниям части 1 ст. 77 Закона Украины «Об исполнительном производстве», выполнение решения считается завершенным с момента фактического допущения работника к исполнению предыдущих обязанностей. Это делается на основании соответствующего акта органа, принявшего незаконное решение об освобождении или переводе работника. Но допуск Е.ЖОВТЯКА к исполнению обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации не состоялся, заметил его адвокат.

Кроме того, говорится в комментарии, частью 4 статьи 118 Конституции Украины предусмотрено, что председатели местных государственных администраций назначаются и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины. Предыдущее представление Кабинета министров Украины, на основании которого проводилось освобождение, не содержало указаний на нарушение Е.ЖОВТЯКОМ законов Украины. Это, в частности, отмечено в постановлении Верховного суда Украины от 13 марта 2007 года, на которую ссылается Президент в сегодняшнем указе (об освобождении Е.ЖОВТЯКА – УНИАН), заметил адвокат.

Новое же представление Кабинету министров не вносилось, подчеркнул С.БОЙКО, поскольку фактически Е.ЖОВТЯК к исполнению обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации не допускался.

При этом, продолжает адвокат, освобождение Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА после восстановления на этом посту возможно только при условии совершения им проступка после восстановления, поскольку в соответствии с предписаниями ст. 148 Кодекса законов о труде Украины дисциплинарное взыскание, а именно так следует понимать увольнение за нарушение законов Украины, не может быть наложено позже шести месяцев со дня совершения проступка. Со дня первичного освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности, напоминает его адвокат, прошло 11 месяцев и два дня, без учета времени пребывания его на больничном, что предшествовало предыдущему освобождению.

Также, анализируя указ Президента №357/2007 от 26 апреля в отношении С.ПИСКУНА и указа Президента №358/2007 от 26 апреля в отношении Е.ЖОВТЯКА, С.БОЙКО заметил, что «они противоречат по своему содержанию друг другу». "Восстановив С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины, Президент отменил указ о назначении его предшественника, а восстановив в должности Е.ЖОВТЯКА, аналогичных действий в отношении В.УЛЬЯНЧЕНКО (нынешнего председателя Киевской ОГА Веры УЛЬЯНЧЕНКО – УНИАН) не совершил, чем подтвердил, что фактически решения суда не выполнил», - отметил С.БОЙКО.

При таких обстоятельствах, продолжает адвокат Е.ЖОВТЯКА, можно сделать вывод, что решение суда не выполнено, а при издании указа №358/2007 Президентом Украины нарушены ч.2 ст.19, ч. 4 ст. 118, ч. 5 ст. 124 Конституции Украины и предписания Кодекса законов о труде Украины в части применения дисциплинарных взысканий.

Кроме того, отметил С.БОЙКО, Президентом Украины в указе изложена ложная информация о нарушении Е.ЖОВТЯКОМ законов Украины, что может быть основанием для предъявления самостоятельного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации и сразу же уволил.

Как отмечается в указе, “в связи с постановлением коллегии судей Судебной палаты по административным делам Верховного суда Украины от 13 марта 2007 года (освобождение истца из публичной службы осуществлено без указания правовых оснований) восстановить ЖОВТЯКА Евгения Дмитриевича в должности председателя Киевской областной государственной администрации”.

В то же время, “с учетом указанного постановления (об обосновании существующих правовых оснований прекращения публичной службы) и руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины “О местных государственных администрациях”, Президент освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА “за нарушение им законов Украины”.