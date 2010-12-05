Охрана частной дачи нанесла огнестрельное ранение вору

В городе Голая Пристань Херсонской области охранники во время задержания ранили злоумышленника, который пытался проникнуть в частную дачу.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах области, в субботу, 4 декабря, в хирургическое отделение Голопристанской районной больницы с огнестрельным ранением предплечья был доставлен мужчина.

Как выяснилось, мужчина пытался незаконно проникнуть в частную дачу, но здание было оборудовано системой охранной сигнализации. В момент, когда появились охранники, он пытался сбежать. Во время задержания и был ранен злоумышленник.

Теперь задержанный находится в районной больнице под надзором работников милиции. Никакой угрозы его жизни нет. Продолжается следствие относительно всех обстоятельств инцидента.