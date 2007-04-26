Россия и Украина разошлись во взглядах на „совместное использование” объектов ЧФ

У украинской и российской сторон остается разное виденье вопроса совместного использования объектов Черноморского флота бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе по итогам двух дней украинско-российских переговоров по вопросу пребывания ЧФ РФ в Крыму посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Виктор СЕМЕНОВ.

„Действительно, на данное время мы не находим одинакового подхода относительно трактовки слов „совместное использование”, - сказал он. По словам В.СЕМЕНОВА, „украинская сторона считает, что эти объекты должны использоваться в соотношении 50 на 50”. В то же время, отметил он, российская считает, что, “поскольку объект находится в аренде у ЧФ РФ, то просто создаются какие-то преференции в его использовании украинской стороной”.

Однако, отметил посол, „мы считаем, что это не верно, поскольку те же базовые соглашения содержат такой ответ, что если речь идет об объектах, которые используются совместно, то для них должно существовать отдельное соглашение по взаиморасчетам”.

При этом В.СЕМЕНОВ отметил, что „таких объектов достаточно, и некоторые из них представляют для нас серьезный интерес”.

В то же время он добавил, что, несмотря на разногласия, „идет абсолютно нормальная работа, это нормальный переговорный процесс. Мы сейчас посмотрим, существует ли международная практика трактовки этого вопроса, и думаю, придем к единому знаменателю”.

В.СЕМЕНОВ объяснил журналистам, что в дополнениях 2 и 3 к соглашению о распределении ЧФ перечислены те объекты, которые находятся в аренде у ЧФ РФ на территории Севастополя, и за пределами Севастополя. „Речь идет о том, что некоторые из этих объектов стороны тогда договорились использовать совместно”, - отметил В.СЕМЕНОВ.

***Черноморский флот РФ находится на территории Украины в соответствии с соглашениями, подписанными 28 мая 1997 года.