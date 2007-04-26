В Луганске из-за угрозы взрыва эвакуирован целый квартал

В Луганске по улице Луганская правда, 153 произошла серьезная утечка газа.

Утечку газа обнаружили в 12.50. Она произошла на линии, которая подходила к новостройке. Из соседних домов, школы, магазина эвакуированы люди. Квартал оцеплен нарядами милиции. Работники горгаза совместно со спасателями МЧС ищут место утечки газа. Строительные работы прекращены.

На месте присутствует руководство МЧС, но оно находятся на огражденной территории, куда журналистов не пускают.

Одна из версий – прорыв резервного газопровода, ведущего к СШ№1. В настоящее время он изолируется от общего газопровода. Рассматриваются несколько причин аварии - газопровод, которому уже полвека, находится под автомобильной дорогой, поэтому мог повредиться от встряски или механического повреждения при раскопке траншеи.

Луганск неоднократно сталкивался с подобного рода чрезвычайными ситуациями. В последние три года произошло три взрыва газа – в жилом доме на п. Юбилейный, в административном здании и частном домостроении на ул.1-я Линия, в кафе «Суп-хауз».

Обком со ссылкой на Ирта-FAX