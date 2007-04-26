Погода до конца апреля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура завтра ночью 4-9° тепла, в Закарпатье, Одесской области и южном побережье Крыма до 11°; днем 16-21°, в западной части до 24°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

28-29 апреля - переменная облачность. Днем 28 апреля в северной половине страны местами небольшой дождь, на протяжении 29 апреля в южной и восточной части кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с, 29 апреля в южных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, 28 апреля на юге и востоке страны, 29 апреля в северной части 3-8° тепла; днем 28 апреля 16-21° тепла, в западных областях до 24°, 29 апреля понижение дневной температуры до 11-16°, в южной части и в Прикарпатье до 14-19°.

30 апреля - преимущественно без осадков; 1 мая ночью в северных, центральных, Ривненской, Волынской областях, днем в восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму временами дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 30 апреля, в Украине, кроме Прикарпатья, большинства южных областей и Крыма, на почве и местами и в воздухе заморозки 0-3°, 1 мая заморозки сохранятся в восточных областях и Приазовье; температура днем 30 апреля 11-17° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья, а 1 мая и в северной части 8-13°.

В Киеве и области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 20°; по области ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

28-29 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 28 апреля местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура 28 апреля ночью 6-11°, днем 16-21°; 29 апреля понижение ночью до 3-8° тепла, днем до 11-16°.

30 апреля -1 мая - без осадков, только ночью и утром 1 мая небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла (30 апреля на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°), днем 30 апреля 11-16° тепла, 1 мая 8-13°.