Госфинуслуг отвергает обвинения в свой адрес

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) считает безосновательными обвинения в неэффективной работе и принятии незаконных решений, звучащие в ее адрес со стороны участников рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Госфинуслуг Ирина ГОВОРУН.

«Публикации и заявления об усложнении регистрационных, лицензионных или разрешительных процедур за счет установления не предусмотренных законодательством требований и правил к деятельности финансовых учреждений не соответствуют действительности, - сказала И.ГОВОРУН. - В частности, авторы публикаций и громких заявлений не предоставили ни одного факта, ни одной ссылки на нормы закона и подзаконного акта, которые бы могли подтвердить их слова».

Она отметила, что в принятии решений Госфинуслуг руководствуется исключительно нормами законодательства.

При этом зампредседателя выразила мнение, что критика работы регулятора рынком связана ни столько в Госфинуслуг, сколько непосредственно с председателем Комиссии Василием ВОЛГОЙ.

«Это касается исключительно личности председателя, в отношении которого существует какой-то моральный прессинг. Так как если бы были конкретные факты (факты нарушения законодательства Комиссией - УНИАН), то это бы не публиковалось бы в СМИ, а передавалось бы в правоохранительные органы», - сказала И.ГОВОРУН.