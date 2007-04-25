В Украине опять ожидается снижение температуры

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°, в западных областях местами до 23°.

27-28 апреля - переменная облачность. Без осадков, лишь днем 28 апреля в северных и западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточной части 4-9° тепла; днем 17-22°, в Крыму, восточных, а 28 апреля и в северных областях 14-19°.

29-30 апреля - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 2-8° тепла, 29 апреля на юге до 11° тепла (30 апреля в северных и восточных областях местами заморозки 0-3°); днем 11-17° тепла.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 18-20°; по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

27-28 апреля - переменная облачность. Без осадков, лишь днем 28 апреля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 27 апреля 17-22°, 28 апреля 14-19°.

29-30 апреля - местами кратковременный дождь, гроза. Снижение температуры ночью до 2-8° тепла (30 апреля местами заморозки 0-3°), днем до 11-16° тепла.