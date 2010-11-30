Цистерны с ракетным окислителем готовы к отправке в Россию

Во Львовской области вблизи райцентра Радехов загружено и подготовлено к отправке за пределы Украины еще 215 тонн компонента жидкого ракетного топлива типа “меланж”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины.

По словам начальника отдела утилизации компонентов ракетного топлива Департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов Минобороны Александра НИЛОВА, вывоз окислителя ракетного топлива с территории Львовской области стал возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения проекта Украина-ОБСЕ по утилизации запасов меланжа.

“В соответствии с этим международным контрактом планируется утилизировать почти 3 тыс. тонн меланжа, который хранится вблизи Радехова еще с 60-х годов прошлого века”, - сообщил он.

За процессом загрузки токсичного вещества в специальные железнодорожные цистерны наблюдали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Российской Федерации, Главного контрольного управления при Президенте Украины, Министерства обороны Украины, Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, местных органов власти и контролирующих экологических служб. Основное внимание было уделено безопасности выполнения работ по перекачке меланжа в пять железнодорожных цистерн, соблюдению противопожарных мер и экологических требований.

Проектный менеджер Секретариата ОБСЕ по утилизации меланжа Мэтью ГЕЕРТСЕН отметил, что мониторинг всех стадий загрузки, отправки, приема и переработки этого химического вещества со стороны экспертов ОБСЕ, экологических служб будет постоянным.

По его словам, кроме постоянных стран-доноров – Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Польши, Испании и Германии, которые финансово обеспечивали вывоз меланжа из Винницкой и Ивано-Франковской областей, к реализации проекта во Львовской области присоединились также США и Венгрия.

М.ГЕЕРТСЕН отметил высокую профессиональную подготовку и уровень компетентности военнослужащих отдела хранения ракетного топлива воинской части, которой командует подполковник Александр ЯТЛУК.

“Процесс перекачки меланжа из резервуаров для хранения в специальные железнодорожные цистерны прошел должным образом, в соответствии с отработанным алгоритмом действий личного состава воинской части”, – сказал в свою очередь А.ЯТЛУК.

После его транспортировки за пределы Украины на российских предприятиях, которые стали победителями открытого международного тендера, будут осуществлять переработку компонента ракетного топлива в продукты сугубо гражданского назначения.

Завершить процесс вывоза компонента жидкого ракетного топлива из Радехова планируется в первой половине 2011 года.

***По данным Минобороны, на сегодняшний день в ВСУ находится около 13 тыс. тонн компонентов жидкого ракетного топлива. Совместный проект Украина-ОБСЕ по утилизации запасов меланжа предусматривает утилизацию всех запасов компонентов ракетного топлива на территории нашего государства.

В ноябре прошлого года была начата практическая фаза реализации проекта в рамках выполнения контракта между Министерством обороны Украины, ОБСЕ и российским консорциумом в составе трех компаний (научно-производственная фирма ЗАО “Техноазот”, федеральные казенные предприятиям “Завод им. Я.Свердлова” и “Бийский олеумный завод”), которые стали победителями открытого международного тендера по утилизации запасов меланжа в Украине.

На протяжении 2009 - 2010 гг. с военных складов хранения в Винницкой и Ивано-Франковской областей уже вывезено для последующей переработки 2 тыс. 740 тонн ракетного горючего. В июле этого года начат первый цикл, когда из Радехова было отправлено 8 специальных железнодорожных цистерн с 400 тоннами этого химического вещества.