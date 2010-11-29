Из-за снегопада свыше полсотни населенных пунктов были без света

В Ровенской области из-за сильного снегопада и ветра жители свыше полсотни населенных пунктов были без света.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в компании «Ровноэнерго», самые большие неудобства из-за аварийных отключений испытали жители Дубенского, Млынивского и Ровенского районов.

На протяжении дня ремонтные бригады в большинстве из этих населенных пунктов возобновили электроснабжение, однако до конца рабочего дня в шести селах его еще не было.

В областном центре стихия нанесла меньше вреда, за исключением улицы, где случился обрыв проводов линий электропередач.

На улицах Ровно и автодорогах государственного и местного значения с самого утра работало более 100 единиц снегоочистительной техники. Дорожники заверяют, что первый снег не застал их врасплох.

Сейчас у дорожников появился новый метод обработки дорог. Вместо песка в смесь бросают отсев. Он укрепляет асфальт и весной дорога не сходит вместе со снегом.