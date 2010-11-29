Начальник торгового порта требовал миллионную взятку

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в городе Севастополе во время получения взятки в 150 тысяч долларов задержали одного из руководителей государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что чиновник вымогал и получил от представителя коммерческой структуры взятку за нерасторжение договора между портом и указанной структурой относительно паевого участия в реконструкции инфраструктуры порта.

По данному факту прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.