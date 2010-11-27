Призовой фонд конкурса им.Лифаря станет самым высоким в мире

Международный конкурс артистов балета им. Сержа Лифаря после пятилетнего перерыва пройдет весной будущего 2011 года в Донецке.

Об этом на пресс-конференции в Донецке объявил художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. Соловьяненко, известный артист балета Вадим ПИСАРЕВ.

Он рассказал, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины, международный конкурс артистов балета им. С. Лифаря должен был проводиться один раз в два года на родине С.Лифаря - в Киеве. Однако в последние годы вообще не проводился.

«Конкурс умер. Его пять лет не было. И если бы мы его не возродили, не известно, когда бы это произошло», - сказал В.ПИСАРЕВ.

Он отметил, что уже определены конкретные сроки проведения конкурса: «Он начнется в Международный день театра 27 марта, а завершится 2 апреля 2011 года – в день 105-летия Сержа Лифаря».

По словам В.ПИСАРЕВА, согласие возглавить жюри конкурса уже дал выдающийся балетмейстер Юрий ГРИГОРОВИЧ.

«Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ дал добро. Он сам давно высказывал недоумение, почему в Украине перестали проводить конкурс имени Лифаря. Это была визитная карточка страны, на него съезжались балетмейстеры со всего мира, это же престиж Украины», - отметил В.ПИСАРЕВ.

Он добавил, что в жюри конкурса пригласит 11 известных балетмейстеров из разных стран. «Я сам отказался быть в жюри, буду только наблюдать», - уточнил В.ПИСАРЕВ.

Он также сообщил, что призовой фонд конкурс им. С.Лифаря станет самым высоким в мире.

«Гран-при конкурса будет 20 тыс. долларов. Обычно, во всех странах, гран-при составляет 10 тыс. долларов», - акцентировал В.ПИСАРЕВ, добавив, что первые премии конкурса составят 10, 5 и 3 тыс. долларов. По его словам, «это самые высокие премии, которые существуют на мировых конкурсах артистов балета». Кроме того, на конкурсе «будет приз от журналистов и будет приз зрительских симпатий», - отметил В.ПИСАРЕВ.

Он также указал, что отличительной особенностью конкурса станет музыка великого композитора Сергея Прокофьева, который родился в Донецкой области.

«Символично, что именно Прокофьеву Лифарь заказывал музыку, и одно из условий, которое мы поставили балетмейстерами со всего мира: поставить танцы на музыку Прокофьева», - сказал В.ПИСАРЕВ, напомнив, что в апреле 2011 года мировая общественность будет отмечать 120-летие великого композитора.

В.ПИСАРЕВ также дополнил, что по ходу конкурса в театре оперы и балета будет работать специально организованный пресс-центр, который будет выпускать ежедневные пресс-релизы.

«Мы организуем все по самым высоким мировым стандартам и хотим, чтобы этот конкурс был одним из лучших в мире. Я рад, что у нас все получается, и я этим горжусь», - заявил В.ПИСАРЕВ.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя правления благотворительного фонда Вадима Писарева «Творческий Олимп» Вячеслав ДРЕГЕР отметил, что фонд взял на себя финансирование конкурса, в том числе все расходы по приему участников, проживанию и питанию.

В.ДРЕГЕР подчеркнул, что организаторы конкурса уже получили поддержку в Министерстве культуры и туризма Украины, и что «киевляне не очень возражали против конкурса, потому что проводить его сложно, и никто не хочет». «Даже Киевская городская администрация согласна выступить соучредителем конкурса», - констатировал он, отметив, что подобные конкурсы им. Лифаря проводятся в России, во Франции, в Финляндии, в Японии, однако длятся всего день-два.

«Мы же замахиваемся на фестивальное событие с участием мастеров из Европы, Японии, Кореи, Китая... Конкурс будет максимально соревновательным, чтобы его результаты невозможно было предсказать», - заключил В. ДРЕГЕР.