Кильчицкую возмутили верблюд в чалме и крокодил Гоша в аквариуме

Власти Киева будут требовать соблюдения гуманных условий содержания животных, которых предприниматели используют для привлечения клиентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, от разных общественных организаций поступает информация о негуманном отношении к животным, в частности, к обезьянам, с которыми фотографируются, к змеям, которым вырывают зуб, чтоб они не могли ужалить и.т.д.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ рассказала, что лично видела возле ресторана «Караван» на Подоле огромного верблюда, который в сильный дождь и холод лежал на асфальте прямо у дороги. «На него надели чалму какую-то…», - поделилась И.КИЛЬЧИЦКАЯ. Она также сообщила, что в другом ресторане на Подоле, как ей рассказали, живет крокодил Гоша в аквариуме, «который в три раза меньше самого Гоши, и хвост этого Гоши с задними лапами постоянно находится в вертикальном положении».

Что касается верблюда, то по информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, создана специальная комиссия, которая уже установила, что одна предприимчивая женщина купила этого верблюда и сдает его в аренду за 250 долларов в день.

По словам заместителя председателя КГГА, городская комиссия собирается проверить, в частности, заведения общественного питания, магазины и другие заведения, где завели животных, с тем, чтобы изучить условия их содержания. В случае, если будет установлено, что животное содержится в негуманных условиях, городские власти будут применять меры воздействия к руководству таких заведений.

«Мы найдем механизм, включая санитарные нормы, чтобы создать проблемы этим заведениям. И поверьте, что фактически цель наша – гуманная, но формально мы найдем 25 причин, чтоб закрыть любое заведение. И я это заявляю открыто», - подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.