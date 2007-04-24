Рыбак уточнил, что скинуться на партию просил не всех

Партия регионов просит безвозмездную финансовую помощь исключительно у предпринимательских структур и частных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в службе вице-премьер-министра Украины Владимира РЫБАКА, комментируя соответствующее обращение Партии регионов, подписанное В.РЫБАКОМ.

«Такое обращение не противоречит и не нарушает Закон Украины «О политических партиях». В частности, статья 15 этого закона ограничивает финансирование политической партии со стороны органов государственной власти, государственных и коммунальных предприятий. Это обращение адресовано исключительно частным предприятиям и предпринимательским структурам», - сказал представитель службы вице-премьера.

Вместе с тем, представитель службы В.РЫБАКА исключил использование административного ресурса для привлечения финансовых ресурсов на осуществление деятельности Партии регионов. «Украинское законодательство не запрещает, чтобы вице-премьер состоял в какой-либо партии. Владимир РЫБАК вступил в Партию регионов не после выборов. Он является одним из основателей партии и сейчас возглавляет Исполком Партии регионов», - пояснил он.

Представитель службы вице-премьера подчеркнул, что с аналогичными обращениями выступают все политические партии в начале финансового года. «Обычно это происходит в марте или в начале апреля, когда партии определяют необходимый объем средств для осуществления своей деятельности, для приобретения канцелярских товаров или для оплаты аренды офиса. Партия является неприбыльной организацией и не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность, поэтому любая партия использует и такой инструмент для привлечения средств», - добавил собеседник агентства.

«Почему-то заявления гражданина России Бориса БЕРЕЗОВСКОГО о том, что он финансировал одну из политических сил в Украине не вызывают вопросов, хотя законодательство Украины запрещает финансирование политических партий со стороны иностранных граждан, предприятий, учреждений и организаций», - аргументировал представитель службы вице-премьера.

Как сообщает во вторник газета «Коммерсант-Украина», председатель Исполкома Партии регионов, вице-премьер В.РЫБАК обратился к руководителям предприятий с письменной просьбой о предоставлении партии безвозвратной финансовой помощи. Соответствующее письмо датируется 6 апреля этого года, сообщает газета «Коммерсант-Украина», которая получила текст обращения из приемной руководителя одного из крупных юго-восточных предприятий.

В то же время Блок Юлии Тимошенко расценил как откровенную коррупцию обращение с требованием финансирования Партии регионов. БЮТ отмечает, что такие обращения являются проявлением рэкетирской практики, свойственной правительству ЯНУКОВИЧА. “В качестве аргумента по поводу законности своих действий, Партия регионов утверждает, что делала это „всегда, во все времена”, - подчеркивается в заявлении. “Как известно, еще в 2004 году правительство ЯНУКОВИЧА собирало налоги „заранее”. В настоящее время Партия регионов, с использованием административных рычагов, начала откровенный рэкет бизнесменов, чтобы удовлетворить аппетиты своей партии и уменьшить груз финансирования для основных ее спонсоров”, - отмечает БЮТ и выражает надежду, что “письма с требованиями профинансировать Партию регионов не будут поступать от имени Генеральной прокуратуры, МВД и других соответствующих органов, а также криминальных группировок”.