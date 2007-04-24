Кильчицкая потребует запретить торговлю под мостами

На ближайшей сессии Киевсовета, которая запланирована на 26 апреля, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ будет поднимать вопрос о запрете торговли под мостами в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры будут приняты городскими властями в связи со вчерашним крупным пожаром возле станции метро «Шулявская», в результате чего сильно пострадал мост через проспект Победы, а также вход в метро.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что предприниматели, которые там торгуют, имеют все необходимые разрешения и другие документы на аренду земли под мостом согласно решению Киевсовета от 2004 г. И пока Киевсовет не пересмотрит это решение, торговля и периодические «разборки» там будут продолжаться.

«Там есть решение сессии, должным образом оформлена аренда земли и выданы все лицензии. После того, как там развернулась торговля, этнические «разборки» между представителями кавказских национальностей и африканских стран, скандалы, хулиганские выходки по отношению друг к другу возникают постоянно. Они возникали и при старой власти», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

И подтверждением этого, по ее словам, являются документы, которые имеются в управлении торговли, руководство которого работало еще при старой власти.

«Поняв, какую ошибку совершили депутаты, приняв решение о разрешении торговли под этим мостом, и о разрешении на аренду земли, старые власти пытались это решение сессии отменить и готовили документы», - сказала она, в тоже время сообщив, что сессия это не приняла, потому что «ни одно центровое место в Киеве без участия депутатов любых созывов не обходилось».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что две недели назад написала докладную записку на имя мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и он дал соответствующее поручение управлению земельных ресурсов, управлению торговли, чтоб на самую ближайшую сессию вопрос подготовить и вынести на рассмотрение.

«Но по процедуре на 26 апреля это не успевают вынести. Но когда я буду в четверг докладывать по другому вопросу, я обязательно обращу внимание депутатов и сейчас речь идет не только об этом мосте, но и о мосте в Святошино и еще в нескольких местах, где идет торговля. К сожалению, разогнать ее так как мы это сделали на Крещатике, цивилизованным или даже нецивилизованным способом невозможно без решения Киевсовета», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

При этом она выразила надежду, что киевляне поддержат это решение сессии, поскольку речь идет об их жизни и безопасности. А кроме того, как подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ, ремонт обгоревшего моста будет осуществляться за счет городского бюджета, а не за деньги предпринимателей.

«Естественно, что по ремонту моста вся тяжесть ляжет на город, на «Киевавтодор» и те коммунальные предприятия и управления, которые занимаются этими работами. Ни от предпринимателей, от тех, кто там арендует землю мы ничего не получим», - сказала она, добавив, что ремонтные работы необходимо начинать проводить неотлагательно, «уже сегодня».