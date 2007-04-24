”Опрыскивание” депутата слезоточивым газом ГПУ считает хулиганством

Прокуратура Голосеевского района Киева возбудила уголовное дело по факту совершения хулиганства в отношении народного депутата Украины Николая КОВЗЕЛЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Дело было возбуждено по результатам проверки обстоятельств инцидента, который произошел 20 апреля 2007 года приблизительно в 8 часов на перекрестке улиц Саксаганского и Антоновича в Киеве во время проведения массовых мероприятий возле здания Конституционного Суда Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту совершения хулиганства в отношении народного депутата Н.КОВЗЕЛЯ с применением предмета, предварительно приготовленного для нанесения телесных повреждений - баллончика со слезоточивым газом, и по факту совершения хулиганства в отношении военнослужащих внутренних войск МВД Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Расследование дела поручено прокуратуре Голосеевского района города Киева.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля депутат от БЮТ Н.КОВЗЕЛЬ заявил, что представители милиции применили против участников пикета, среди которых были и народные депутаты, физическую силу, а также брызнули ему в лицо неизвестным химическим веществом из газового баллончика.

В свою очередь Департамент связей с общественностью МВД Украины по поводу вышеуказанного инцидента возле КС заявил, что народный депутат Н.КОВЗЕЛЬ сорвал погоны с формы трех военнослужащих внутренних войск, а их головные уборы бросил на землю.