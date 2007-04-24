Донецк скоро обезлюдеет?

Сегодня из Донецка в Киев отбывает очередная тысяча сторонников парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в областном отделении Партии регионов, сторонники коалиции отправятся из Донецка в столицу одним поездом. В составе группы – жители различных городов области.

Завтра, 25 апреля, они примут участие в митинге на Майдане Незалежности и других мероприятиях в поддержку коалиции. Вечером того же дня группа донетчан возвратится домой обратным поездом.