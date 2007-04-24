Донецк скоро обезлюдеет?
12:55, 24 апреля 2007Общество
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Очередные митингующие вострят лыжи на Киев
Сегодня из Донецка в Киев отбывает очередная тысяча сторонников парламентской коалиции.
Как сообщили УНИАН в областном отделении Партии регионов, сторонники коалиции отправятся из Донецка в столицу одним поездом. В составе группы – жители различных городов области.
Завтра, 25 апреля, они примут участие в митинге на Майдане Незалежности и других мероприятиях в поддержку коалиции. Вечером того же дня группа донетчан возвратится домой обратным поездом.
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