Злоумышленник унес из ювелирного магазина сейф

В Житомирской области злоумышленник похитил из ювелирного магазина сейф с изделиями на 20 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

Ночью в помещение магазина в пгт Володарск-Волынский, взломав входную дверь, проник злоумышленник, который из отдела ювелирных изделий похитил металлический сейф, в котором находились ювелирные изделия из золота и серебра на общую сумму около 20 тыс. гривен.

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы райотдела милиции и Управления Министерства внутренних дел в Житомирской области. Начато расследование.