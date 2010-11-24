Верховный суд обязал Нафтогаз отдать газ Фирташу

Верховный суд Украины подтвердил решение Шевченковского районного суда города Киева и Апелляционного суда, которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмской торговой палаты от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК «Нафтогаз України» обязана вернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 миллиарда кубометров природного газа.

Данное решение на заседании в среду, 24 ноября, приняла коллегия судей под председательствованием Василия Гуменюка, передает корреспондент «Зеркала недели».

Напомним, заседание ВСУ по рассмотрению кассационной жалобы, назначенное на 10 ноября, не состоялось. Тогда на заседание не явились представители ни одной из сторон. Коллегия судей пришла к выводу, что без получения определенных пояснений от участников и ответов на вопросы, возникшие у суда в ходе подготовки к рассмотрению дела, рассмотреть его в соответствии с законом невозможно.