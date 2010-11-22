Около 2 тысяч предпринимателей собрались на Майдане Независимости

Около 2 тысяч представителей малого и среднего бизнеса сегодня утром собрались на Майдане Незалежности в Киеве на акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят у стелы Независимости.

Участники акции приехали практически со всех регионов Украины.

Кроме флагов, они держат плакаты с надписями: «Нет – Налоговому кодексу!», «Не дадим отобрать наши деньги!», «У нас отобрали все – оставьте работу!».