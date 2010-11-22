Около 2 тысяч предпринимателей собрались на Майдане Независимости
09:53, 22 ноября 2010Общество
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Приехали практически со всех регионов
Около 2 тысяч представителей малого и среднего бизнеса сегодня утром собрались на Майдане Незалежности в Киеве на акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят у стелы Независимости.
Участники акции приехали практически со всех регионов Украины.
Кроме флагов, они держат плакаты с надписями: «Нет – Налоговому кодексу!», «Не дадим отобрать наши деньги!», «У нас отобрали все – оставьте работу!».
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