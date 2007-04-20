Дед ”вирджинского стрелка” обрадовался смерти внука

Дед корейского студента Чо Сын Хи, застрелившего в Вирджинском политехническом институте 32 человека, считает, что его внук заслужил свою смерть. "Сукин сын. Совершенно справедливо, что он умер вместе со своими жертвами", - заявил журналистам Mirror 82-летний Ким Хян Сик.

По его признанию, в ночь перед этим массовым убийством ему приснился страшный сон про родителей Чо, и когда он проснулся, то убедился, что реальность еще ужаснее.

Его 85-летняя сестра Ким Ян Сун также охарактеризовала своего внука, не стесняясь в выражениях, и подтвердила, что сложности с ним начались еще в раннем возрасте. Ранее именно она сообщила журналистам, что Чо Сын Хи страдал аутизмом.

Напомним, что массовое убийство в политехническом институте было совершено утром 16 апреля. Чо Сын Хи, застрелив 32 человека, покончил жизнь самоубийством. Позже в адрес телеканала NBC пришла посылка с видеообращениями Чо, в которых он возлагал вину за случившееся на своих жертв.

Лента.ру