Кабмин усилил охрану военных баз и арсеналов

Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Министерству промышленной политики и Национальному космическому агентству в связи с проведением политических акций усилить охрану предприятий, на которых осуществляется производство и утилизация боеприпасов.

Об этом говорится в протокольном поручении правительства, принятом сегодня в ходе экстренного заседания Кабмина, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, Кабмин поручил указанным министерствам и ведомствам усилить охрану военных баз, арсеналов и складов боеприпасов, а также обеспечить их пожарную безопасность.