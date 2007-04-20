Кабмин усилил охрану военных баз и арсеналов
18:32, 20 апреля 2007Общество
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Протокольное поручение
Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Министерству промышленной политики и Национальному космическому агентству в связи с проведением политических акций усилить охрану предприятий, на которых осуществляется производство и утилизация боеприпасов.
Об этом говорится в протокольном поручении правительства, принятом сегодня в ходе экстренного заседания Кабмина, текстом которого располагает УНИАН.
Кроме того, Кабмин поручил указанным министерствам и ведомствам усилить охрану военных баз, арсеналов и складов боеприпасов, а также обеспечить их пожарную безопасность.
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