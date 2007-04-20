Ющенко назначил судей на руководящие должности в крупных городах

18:03, 20 апреля 2007
Общество
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...в Донецке, Львове, Одессы

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителей председателей Донецкого Львовского и Одесского апелляционных хозяйственных судов.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда назначен Александр КУЛЕБЯКИН, заместителем председателя Львовского апелляционного хозяйственного суда - Михаил ЮРКЕВИЧ и заместителем председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда - Павел МАЦЮРА.

 

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