Ющенко назначил судей на руководящие должности в крупных городах
18:03, 20 апреля 2007Общество
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...в Донецке, Львове, Одессы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителей председателей Донецкого Львовского и Одесского апелляционных хозяйственных судов.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда назначен Александр КУЛЕБЯКИН, заместителем председателя Львовского апелляционного хозяйственного суда - Михаил ЮРКЕВИЧ и заместителем председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда - Павел МАЦЮРА.
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