Ющенко назначил судей на руководящие должности в крупных городах

...в Донецке, Львове, Одессы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителей председателей Донецкого Львовского и Одесского апелляционных хозяйственных судов. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. В частности, первым заместителем председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда назначен Александр КУЛЕБЯКИН, заместителем председателя Львовского апелляционного хозяйственного суда - Михаил ЮРКЕВИЧ и заместителем председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда - Павел МАЦЮРА.

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