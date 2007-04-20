Ющенко поставил Медведько свой диагноз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует Генеральную прокуратуру Украины за неспособность обеспечить верховенство закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В самый трудный час для нации мы имеем бездеятельную Генеральную прокуратуру, которая не может возобновить верховенство закона, и от этого очень страдает прежде всего правовой и демократический процесс», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: «Досадно, что сегодня большинство силовиков страдают одним диагнозом».

Президент высказал пожелание, чтобы Генеральная прокуратура его «услышала».

«О том, что мы являемся свидетелями самого крупного коррупционного скандала – это очевидный факт. Все вместе мы можем сделать прекрасные выводы и прекрасные уроки, исходя из этого скандала. Но убежден, что соло в этом аспекте должна играть Генеральная прокуратура. И с такими запросами я обратился к генеральному прокурору – почему правительством до сегодняшнего дня не выполняется указ Президента?», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также Президент заявил: “Генеральный прокурор на заседании СНБО давал ответ о том, что он будет стоять на стороне закона, Указа Президента. По политическим соображениям он только не мог поддерживать те или другие позиции. Но на практике выглядит все по другому: не работает решение СНБО, не работает Указ – по тем моментам, где Генеральная прокуратура должна делать достойный правовой надзор».

На вопрос о возможном освобождении генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, В.ЮЩЕНКО сказал: «Я сейчас не даю ответа, я хочу просто поставить его как проблему. Все это нужно делать правовым, действующим способом, чтобы страна, нация, любая политическая сила начали привыкать жить по закону».

При этом он заметил, что «то игнорирование, которое сегодня демонстрирует правительство в этом вопросе, является плохим примером отношения к закону государственных институтов».

По словам В.ЮЩЕНКО, «у нас должны быть принципы, принципы развития деятельности таких институтов, которые бы давали гарантию обществу, что свою функцию, в том числе и в период политического противостояния относительно верховенства права и верховенства закона они могут выполнить, что в них есть мужественные лидеры, которые могут брать на себя ответственность, действовать исключительно по функциям».

Как сообщал УНИАН, 18 апреля пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с заболеванием ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза. На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генеральный прокурор возложено на заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.