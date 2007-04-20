В поезде Москва-Симферополь нашли части вертолета

Совместная погранично-таможенная смотровая группа задержала на железнодорожном вокзале Харькова проводницу поезда „Москва-Симферополь”, которая спрятала в вагоне различной контрабанды на сумму около 44 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, женщина максимально использовала технические особенности своего вагона, заполнив все свободные полости. Железнодорожница везла свыше 300 килограммов различных приправ, а также матрасов, сувениров, косметических средств, медицинских препаратов, книги журналы и другие товары широкого потребления на сумму около 44 тыс. грн.

Кроме указанных товаров, проводник перевозила и детали вертолетов - шланги, гидродатчики, резисторы, щетки генератора, насосы, даже топливный бак - всего 19 наименований запчастей.

Для того, чтобы разместить всю контрабанду в вагоне, проводница использовала не только его конструктивные полости, а и свободные сундуки для багажа.