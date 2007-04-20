PROFITEK проведет пресс-конференцию, посвященную итогам Строительной Недели

Сегодня, 20 апреля в 17-00 в конференц-зале Торгового Центра строительных и декоративных материалов PROFITEK состоится пресс-конференция, посвященная итогам Строительной Недели, которая проходила с 16 апреля в Киеве и в рамках которой производители ведущих торговых марок проводили мастер-классы и обучающие презентации. Свою продукцию представили более 20-ти торговых марок различных категорий строительных и декоративных материалов, среди них: Henkel, Meffert Ganza Farben GmbH, Color Expert , Wienerberger, AS Creation, Düfa, Isover, Schonox, Ceresit, Rockwool, Protector, Metabo, Knauf, H + H Celcon, Rheinzink, Braas, Технониколь, Geoterm, Velux и другие. Также на пресс-конференции будут затронуты вопросы дальнейшего развития проекта PROFITEK в Украине (проспект Московский, 26).

20 апреля в 18-00 в ТЦ PROFITEK состоится розыгрыш ценных призов среди зарегистрированных участников Строительной Недели. Главный приз розыгрыша– автомобиль (проспект Московский, 26).

Телефон: 502-95-37.