22-летняя украинка попала в больницу после нападения в Милане

В Милане неизвестный напал на молодую украинку, девушка находится в тяжелом состоянии в больнице, где ей была проведена сложная нейрохирургическая операция.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел вчера днем на юго-восточной окраине Милана. Неизвестный напал на улице на 22-летнюю девушку, отобрал у нее кошелек и мобильный телефон и скрылся с места преступления. По свидетельствам очевидцев, речь может идти об африканском иммигранте. Во время нападения девушка упала и, судя по всему, сильно ударилась головой о мостовую. Ее немедленно доставили в одну из миланских больниц, где сделали срочную операцию в отделении нейрохирургии.

В настоящее время врачи оценивают состояние девушки как достаточно тяжелое.