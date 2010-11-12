Новый мэр Полтавы просит КРУ выяснить, где деньги

Новоизбранный городской председатель Полтавы Александр МАМАЙ обратился к Контрольно-ревизионному управлению с просьбой проверить деятельность прежнего состава городского совета и выяснить, куда из городской казны девалось 11,32 млн гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на первой сессии горсовета нового созыва.

Также А.МАМАЙ сказал, что первыми его шагами в новой должности будет ревизия деятельности бывшего руководства горисполкома.

Кроме того, он пообещал, что будет пытаться отменить незаконные решения горсовета предыдущего созыва, особенно по земельным вопросам.

Также новый мэр сообщил журналистам, что все депутаты предыдущего созыва получили земельные участки по ул. Журавлиной.

«Я лично отнесу в прокуратуру документы на нарушителей закона», - сказал А.МАМАЙ.