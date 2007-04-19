Движение в киевском метро восстановлено

Сегодня вечером на 10 минут было приостановлено движение поездов в Киевском метрополитене на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения человека на рельсы на станции Контрактовая площадь.

Как сообщили УНАН в пресс-службе столичного метрополитена, инцидент произошел в 18.28. Мужчина в результате падения получил незначительные травмы.

Движение поездов было возобновлено через 10 минут, то есть в 18.38.

В то же время как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве виновник инцидента находился в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним работают сотрудники милиции.