Западные СМИ обвиняют киевских чиновников в рейдерстве

Рейдерский захват властью ХК «Киевгорстрой» ведет к массовому оттоку инвестиций из Украины. Об этом говорится в статье «Бизнесмены-чиновники не оставляют шансов иностранному бизнесу в Украине», опубликованной на британском Интернет-сайте 24dash.com и сайте Forbes.

Как отмечает автор статьи, «новая власть, пришедшая в 2010 году в Украину после президентских выборов, продемонстрировала украинскому и западному обществу желание контролировать наиболее прибыльные отрасли экономики любой ценой. Некоторым крупным инвесторам удалось договориться с властью, как, например, произошло с владельцем «Криворожстали» Лакшми МИТАЛЛОМ. «Киевгорстрою» же договориться не удалось».

Издание напоминает, что киевские чиновники во главе с первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ, «прикрываясь именем Президента ЯНУКОВИЧА», заявили, что «Киевгорстрой» должен быть обязательно возвращен в коммунальную собственность.

Автор статьи отмечает, что до 2009 года компания «Киевгорстрой», 80 процентов акций которой принадлежали мэрии Киева, «вследствие неэффективного менеджмента несла убытки и не могла прибыльно работать и платить налоги. Мэрия Киева трижды безуспешно пыталась продать компанию, но ни один из аукционов не привлек реальных участников. Дорогая строительная компания с началом мирового кризиса 2008 года, когда спрос на жилье упал в два раза, не была востребована на рынке. И лишь в 2009 году нашлись иностранные инвесторы, которые поверили в Украину и имели смелость рискнуть вложить свои деньги в «Киевгорстрой». На протяжении 2009 года началась реструктуризация, реинжениринг бизнес-процессов, внедрение современных методов управления, обучение персонала. Все эти меры привели к тому, что уже в сентябре 2010 года рейтинговое агенство «Эксперт-Рейтинг» назвало «Киевгорстрой» самой надежной строительной компанией Украины». Вследствие позитивных изменений после прихода иностранных инвесторов стоимость «Киевгорстроя» выросла до 300-500 миллионов долларов.

«Прибыльность и успехи компании на жилищном рынке сыграли злую шутку с иностранными инвесторами «Киевгорстроя», - пишет автор. - В октябре 2010 года чиновники Киевской мэрии начали враждебное поглощение «Киевгорстроя». Противозаконным образом было назначено собрание акционеров - заместитель мэра объявил 5 октября «свое» собрание, хотя компания была продана с аукциона и уже не принадлежала муниципалитету. На «вице-мэрское» собрание представителей иностранных инвесторов и их юристов из Baker&McKinsey вообще не пустили. Столичный вице-мэр сидя в пустом зале отменил продажу холдинга. Киевскими чиновниками также были задействованы бойцы в камуфляже и следователи прокуратуры. Начиная с 6 октября, продолжаются суды».

«…Иностранным же инвесторам, которые уже вложили десятки миллионов долларов в компанию и пережили вместе с ней сложные времена, просто предложили убраться вон… Последние же еще таят надежду на то, что все закончится хорошо. Так, представитель восьми инвестиционных компаний Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited Джон АПОКИДЕС в интервью газете «Сегодня» выразил надежду, что «чиновники не будут оказывать административное давление на «Киевгорстрой». И крупнейший в стране строительный холдинг продолжит стабильно работать во имя благополучия инвесторов и выполнения социальных программ государства».

Однако, говорится в статье, «украинские чиновники пока не оставляют никакой надежды инвесторам на компенсацию хотя бы в один цент после решения власти выпроводить их из Украины. Все выглядит, как простой рейдерский захват, команда городских чиновников прикрываются решениями судов, при этом делая вид, что от них ничего не зависит… Не являющиеся независимыми украинские суды пока принимают сторону государства. 20 октября Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО "Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева».

Автор отмечает, что решение суда первой инстанции еще не вступило в силу, а чиновники мэрии, пытающиеся захватить «Киевгорстрой», уже заявили в прессе, что они отобрали компанию у иностранных инвесторов и «передали ее в руки горожан».

Как отмечается, у иностранных инвесторов есть еще несколько возможностей добиться справедливости, в том числе путем подачи апелляций, кассационных жалоб в украинских судах различных инстанций, и конечно – иски в международные суды.

«Одним из судов, которые могут вынести справедливое решение по данному вопросу является Стокгольмский суд, который уже оконфузил украинские власти в случае с «Укрэнерго», в результате чего государство должно выплачивать владельцу компании огромную неустойку. Очень высока вероятность того, что в случае с «Киевгорстроем» украинскому государству тоже придется платить и неустойку в размерах сотен миллионов долларов. Пока же данная ситуация ведет к массовому оттоку инвестиций из Украины. За 9 месяцев 2010 года объем инвестиций в страну катастрофически падает», - говорится в статье.

В ней приводятся данные исполнительного директора независимого Международного фонда Блейзера Олега УСТЕНКО, который отметил: «Настораживает то, что увеличивается объем прямых инвестиций, выходящих из Украины. … 700 миллионов вышли в этом году и вкладывались в экономики других стран. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года это было лишь 100 миллионов — рост в 7 раз».