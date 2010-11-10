Правоохранители задержали высокопоставленную чиновницу?
16:12, 10 ноября 2010Общество
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Кресло Татьяне Рудь дал Азаров
Правоохранительные органы задержали начальника Государственной инспекции по контролю за ценами Татьяну Рудь.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
По их информации, задержание произошло в среду.
Татьяна Рудь была назначена на должность начальника Государственной инспекции по контролю за ценами распоряжением правительства Николая Азарова от 31 марта 2010 года.
До этого инспекцию возглавляла Наталия Немодрук, которая становилась объектом разоблачительных публикаций "Украинской правды".
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