Министр: нет главного документа

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ожидает принятия Верховной Радой Жилищного кодекса до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам ЖКХ Юрий ХИВРИЧ.

«Мы просим Верховную Раду принять Жилищный кодекс до конца года. Нам необходимо двигаться дальше, а мы, к сожалению, сегодня не можем это сделать. Потому что нет главного документа, который четко регламентирует вопрос взаимоотношений между потребителем и собственником жилого дома», – сказал он.

Министр добавил, что после принятия Жилищного кодекса будет принято постановление Кабинета Министров, в котором будут детализированы положения, прописанные в кодексе.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2009 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Жилищного кодекса Украины.