Украинцы увеличат затраты на новогодние праздники (опрос)

Украинцы намерены увеличить затраты на новогодние праздники на 19% - с 2,5 тыс. грн. в 2009 году до 2,970 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты исследования компании «Делойт» озвучил сегодня журналистам партнер «Делойт» Григорий ПАВЛОЦКИЙ.

По его словам, ожидается, что расходы европейцев на новогодние праздники снизятся в среднем на 2,5%. При этом увеличивать траты на праздники намерены жители Украины и России (на 7,3%). Однако общая сумма планируемых затрат на праздники (280 евро) остается меньшей, по сравнению с европейскими странами: в Великобритании 750 евро, Ирландии – 1020 евро, Греции – 410 евро, Польше – 445 евро, России – 385 евро.

Согласно исследованию, из общей суммы около половины (1590 грн.) украинцы намерены потратить на подарки, новогодний стол обойдется в среднем в 955 грн., развлечения - 424 грн.

При этом расходы на подарки вырастут на 30%, по сравнению с 2009 годом, на новогодний стол – на 9%, на развлечения – на 5%.

Эксперты компании связывают планируемое увеличение затрат на новогодние праздники с ростом доходов населения (так ответили 55% опрошенных), желанием наслаждаться жизнью и не думать о кризисе (42% опрошенных) и появлением на рынке новинок (26%), а также инфляцией.

Среди самых ожидаемых украинцами подарков на праздники – путешествия (53%), деньги (52%), электроника для дома (51%). При этом в европейских странах первые позиции удерживают подарочные сертификаты, книги, деньги, одежда и обувь.

Однако дарить украинцы, как и европейцы, планируют косметику и парфюмерию (55%). В тройке планируемых подарков также шоколадные конфеты (46%) и ювелирные изделия/часы (42%).

Исследование показало, что большинство опрошенных планируют определиться с подарками при помощи Интернета и социальных сетей, а сделать покупку – в магазинах.

При этом основная масса украинцев планирует покупать полезные и недорогие подарки, покупать продукты и подарки на распродажах, а также делать коллективные подарки.

В ходе исследования планов украинских и европейских потребителей в отношении покупок в сезон новогодних и рождественских праздников 2010-2011 г. было опрошено 20 655 представителей 19 стран Западной и Восточной Европы.

*** Опрос проводился в течение двух последних недель сентября методом интернет-анкетирования. В исследовании от Украины приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 80% респондентов – жители Харькова (23%), Киева (20%), Львова (8%), Одессы (8%), Николаева (7%), Днепропетровска (6%), Донецка (4%) и Сум (4%).