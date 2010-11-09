В Киеве возле станции метро зарезали мужчину и ранили девушку

Вчера вечером в Киеве на выходе из станции метро «Левобережная» неизвестный ножом убил мужчину и ранил 19-летнюю девушку - свидетеля.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, убийство произошло в 20.55 на улице Раисы Окипной, 2. Неизвестный ударил ножом в шею жителя Броваров, 1970 года рождения, а затем также ударил в грудь девушку, которая оказалась случайным свидетелем. Она госпитализирована.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.