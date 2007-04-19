Верховная Рада вызвала на ковер Цушко и Медведько

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию министра внутренних дел и генерального прокурора о ситуации, сложившейся вчера у здания Конституционного Суда.

Кроме того, сегодня предусматривается рассмотреть законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о предупреждении несанкционированного прослушивания телефонных разговоров).

ВР также планирует рассмотреть законопроект во втором чтении «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы-2012 года по футболу в Украине».

Как сообщал УНИАН, вчера работники спецподразделения избили депутатов от оппозиции, которые под стенами КС принимали участие в акции “Честный суд – честные выборы”. По словам руководителя Информационно-аналитического управления “Нашей Украины” Анатолия ЛУЦЕНКО, “при проведении судей через ворота к КС ОМОН избил депутатов от оппозиции”. По его словам, некоторые из депутатов, - среди них Давид ЖВАНИЯ, Олег ЛЯШКО, Владимир КАРПУК, Зиновий ШКУТЯК, - получили телесные повреждения,.