Завтра в Украине - до 24° тепла

В Украине в понедельник днем теплая воздушная масса со Средиземного моря обусловит повышение температуры воздуха, сообщил Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных областях дожди с грозами. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в западной части, а днем в Украине, кроме востока, местами порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью 5-10 тепла, на востоке +2-7 тепла, днем +10-15; в южной части ночью 8-13 тепла, днем +15-20, в Крыму до +24. В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер южный, днем порывы 17-22 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8 тепла, днем +13-15.

ICTV