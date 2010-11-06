В Киеве стартует первый Фестиваль семейного спорта

6-7 ноября в Киеве состоится первый «Фестиваль семейного спорта».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, праздник преследует цель популяризации семейного спорта, а также создания предпосылок для дальнейшего построения в Киеве системы регулярных семейных соревнований.

Фестиваль является частью благотворительного проекта «Спортивная семья – здоровая нация», который реализовывается благотворительной организацией «Выбор будущего» при поддержке Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта, а также Национального олимпийского комитета Украины.

Фестиваль будет проводиться в течение двух дней и состоять из двух этапов: отборных и финальных соревнований.

В Фестивале примут участие 64 семьи из Киева с детьми в возрасте от 7 до 12 лет.

Фестиваль открывается по адресу: улица Юности, 3 (Школа №204 с углубленным изучением физической культуры и спорта).