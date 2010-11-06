На Римском кинофестивале победила черная комедия

Черная комедия об эвтаназии "Убей меня, пожалуйста" (Kill Me Please) бельгийского режиссера Олиаса Барко получила главный приз Римского кинофестиваля, сообщает сайт фестиваля.

События картины происходят в клинике, где самоубийство рассматривают как простую медицинскую процедуру. По словам актера-транссексуала, сыгравшего одного из пациентов, картина создана для развлечения, но одновременно поднимает этические и политические вопросы. Основой для сценария послужила работа открывшегося в 1998 году швейцарского центра эвтаназии Dignitas.

Большой приз жюри достался датской картине "Haevnen" ("В лучшем мире"), которую сняла режиссер Сюзанн Биер. Фильм рассказывает о враче, который возвращается домой в тихий датский городок после командировки в Судан. Суданские власти расценили фильм как антиисламский, однако на Римском кинофестивале он получил также приз зрительских симпатий, отмечает Лента.ру.

Приз за лучшую женскую роль получили все актрисы, сыгравшие в мексиканском фильме "Las Buenas Hierbas" ("Целебные травы"), а лучшим актером был признан итальянец Тони Сервилло за роль в картине "Una Vita Tranquilla" ("Спокойная жизнь").

Спецприз достался немецко-австрийско-эстонскому фильму "Poll".

Специальную награду итальянского президента за гуманизм и поддержку общечеловеческих ценностей получил "Dog Sweat" ("Собачий пот") иранца Хоссейна Кешаварза.