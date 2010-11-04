93-летний пенсионер застрелил внучку, ее отчима и покончил с собой

В городе Горловка Донецкой области 93-летний пенсионер застрелил из пистолета внучку, сожителя дочери и потом покончил с собой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

По словам начальника криминальной милиции Горловского горуправления Германа ПРИСТУПЫ, сразу три трупа с пулевыми ранениями были обнаружены в одной из квартир в городе Горловка.

Он рассказал, что досконально восстановить события того ноябрьского дня сегодня не представится возможным, так как в живых не осталось никого, кто бы мог дать разъяснения. По показаниям соседей удалось выяснить, что 36-летня внучка хозяина квартиры, в которой найдены трупы, вместе с матерью и отчимом проживали в одном подъезде с дедушкой и довольно часто его навещали. Конфликтов между родственниками не возникало. Как свидетельствуют очевидцы, после того, как у пенсионера умерла жена, он стал вести себя не всегда адекватно, был скрытен.

«Когда в очередной раз внучка с 55-летним отчимом пришли проведать деда, раздались выстрелы. По словам криминалистов, все выстрелы пришлись в голову: первая пуля досталась женщине, затем две мужчине, еще один выстрел старик произвел в голову себе», - сообщил Г.ПРИСТУПА.

По его словам, на месте происшествия был обнаружен пистолет «ТТ». По предположениям правоохранителей, оружие осталось у пенсионера со времён Отечественной войны. Данная версия проверяется.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.