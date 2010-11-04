Киевлянам опять собираются поднимать тарифы на «коммуналку»

Главное управление коммунального хозяйства Киевской городской государственной администрации намерено инициировать повышение тарифов на холодную воду приблизительно на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам начальник ГУ коммунального хозяйства Дмитрий НОВИЦКИЙ.

«Я намерен инициировать повышение тарифов на воду. Обоснованным будет повышение цены на воду (холодную) где-то на 50%», - сказал он.

По предположению Д.НОВИЦКОГО, тариф может быть увеличен с 2011 года.

Как сказал руководитель Управления коммунального хозяйства, действующий тариф очень низкий и не дает возможности обеспечить предоставление воды хорошего качества. Согласно его объяснению, даже после последнего повышения тарифов на ЖКУ в столице не хватает средств на улучшение качества услуг.

По данным Д.НОВИЦКОГО, сейчас стоимость холодной воды в Киеве составляет около 5 грн. за 1 куб. м.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 31 мая № 3921, с 1 июля в Киеве повысили тариф на горячую воду - на 29%, на отопление - на 41%.