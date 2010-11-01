Типография, где печатали бюллетени, заявляет, что не имеет к ним отношения

Компания «Фолио Плюс» (г. Харьков) заявляет, что не изготавливала избирательные бюллетени.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Как сообщается в документе, на основании договора с территориальной избирательной комиссией бюллетени производило другое ООО, арендуя часть оборудования типографии «Фолио Плюс».

Напомним, 23 октября с. г. народные депутаты Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО выявили в харьковском издательстве «Фолио Плюс» печатание неучтенных избирательных бюллетеней. Как заявил после доследственной проверки правоохранителями издательства «Фолио Плюс» В.ФИЛЕНКО, на складах были выявлены 12 тысяч 700 бюллетеней.

Как отмечает компания «Фолио Плюс», «контроль производства осуществляла территориальная избирательная комиссия и сотрудники правоохранительных органов. По первому требованию «Фолио Плюс» обеспечило народным депутатам доступ во все помещения, а сотрудников правоохранительных органов - всеми запрашиваемыми документами и пояснениями. На предприятии не происходило изъятия или ареста продукции. Сотрудники прокуратуры не выявили нарушений со стороны должностных лиц компании «Фолио Плюс» и не сочли находящиеся на территории компании бюллетени фальшивыми».

В пресс-релизе подчеркивается, что коллектив «Фолио Плюс», как и все граждане Украины, «заинтересован в прозрачности выборов, с пониманием и поддержкой относится к усилиям по недопущению фальсификаций. Однако мы уверены, что действия в этом направлении не должны превращаться в шельмование, распространение домыслов и просто лжи, которые наносят ущерб имиджу компании». «Фолио Плюс» намерено в суде отстаивать чистоту своей репутации.

«Фолио Плюс» сообщает партнерам, что предприятие работало и работает в обычном режиме, исполняя свои обязательства так же, как и все 15 лет своего существования», - говорится в пресс-релизе.