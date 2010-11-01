Львов сегодня отметит 92-ю годовщину ЗУНР
05:11, 01 ноября 2010Общество
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Состоятся возложения венков и цветов
Сегодня, 1 ноября, во Львове состоятся мероприятия по случаю 92-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в частности, с участием руководства Львовского областного совета и Львовской облгосадминистрации, Львовского городского совета состоится возложение венков и цветов к Мемориалу воинам УГА на Лычаковском кладбище во Львове, а также к могиле Президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича, к Мемориалу Сечевым Стрельцам на Яновском кладбище, к могиле Ольги Бесараб.
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