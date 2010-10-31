Кандидат у депутаты угрожал расправой студентке-наблюдателю

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета Михаил ПЛУЖНИКОВ угрожал физической расправой 19-летней студентке-наблюдателю от сети «Опора» в Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщила координатор общественной сети «Опора» в Николаевской области Елена КАБАШНАЯ.

Серьезный конфликт возник на участке № 20091, где по решению теризбиркома были вывешены листовки, содержащие не только биографию М.ПЛУЖНИКОВА, как предусмотрено законом, но и материалы, которые наблюдатель расценила как агитацию. Девушка потребовала от комиссии заклеить агитационные материалы.

Вскоре на участок приехал сам М.ПЛУЖНИКОВ в сопровождении четырех молодых людей. Они угрожали наблюдателю физической расправой. Пришлось вызвать наряд милиции. На участке идет разбирательство возникшего конфликта.

М.ПЛУЖНИКОВ - представитель партии «Единый центр».