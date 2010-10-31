Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Польше

В Польше 30 октября произошло столкновение автобуса польской фирмы-перевозчика с детьми - гражданами Украины и легкового автомобиля с гражданами Чехии.

В результате ДТП украинские дети не пострадали, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Руслана ДЕМЧЕНКО.

„Ни один из пассажиров автобуса не пострадал”, - подчеркнул он.

По его словам, дипломатическим представительством Украины в Кракове предприняты исчерпывающие меры, чтобы решить вопрос с заменой автобуса. „При содействии Генконсульства Украины в Кракове дети сразу же были перевезены рейсовым автобусом в г. Бельско-Бяла и был предоставлен другой туристический автобус. Все участники туристической поездки (47 граждан Украины) вечером 30 октября отправились домой”, - отметил Р.ДЕМЧЕНКО.

Как известно, 30 октября в 12.20 возле г. Бельско-Бяла (Шлёнское воеводство, Республика Польша) произошло столкновение автобуса, который перевозил детей из Италии в Украину, и легкового автомобиля с гражданами Чешской Республики.