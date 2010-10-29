55 лет назад погиб линкор "Новороссийск"

В Севастополе сегодня прошли мемориальные мероприятия, посвященные 55-й годовщине гибели линкора Черноморского флота «Новороссийск».

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 человек - ветераны корабля, представители командований ЧФ РФ и ВМС Украины, духовенства, родственники погибших моряков, общественность города - на катере вышли на внутренний рейд Севастопольской бухты, где возложили венки и цветы на месте гибели линкора, а также к обелиску на Госпитальной стенке, возле которой ночью 29 октября 1955 года «Новороссийск» после донного взрыва затонул. Мероприятия закончились поминальным обедом.

Справка УНИАН. В ночь на 29 октября 1955 года линкор «Новороссийск» получил пробоину площадью 175 квадратных метров. На борту корабля находилось 1576 человек. Линкор после безуспешной борьбы за его остойчивость и живучесть все-таки перевернулся, в воде оказались более полутора тысячи человек. В результате катастрофы погибли 608 членов экипажа и бойцов аварийных партий с соседних боевых кораблей.

В соответствии с выводами Государственной комиссии, работавшей сразу после трагических событий 29 октября 1955 года, причиной взрыва была немецкая мина времен Великой Отечественной войны, зацепленная кораблем во время постановки на якорь.

Вместе с тем, и по сегодня существуют версии о совершенной минной диверсии (якобы, в свое время в одном из отсеков корабля, доставшегося СССР от Италии по контрибуции, был заложен диверсионный заряд), а также о версии с применением итальянских боевых пловцов.

Трагедия десятки лет замалчивалась.