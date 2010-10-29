Зона свободной торговли с ЕС светит Украине не раньше лета

Переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом завершатся не раньше лета следующего года.

Об этом сообщил комиссар Еврокомиссии по вопросам торговли Карел де Гюхт в Киеве, передает Радио "Свобода".

Соглашение предполагает, в частности, упрощение системы поставок продукции украинского производства на европейский рынок. Вместе с тем, в обмен на это Евросоюз требует от украинского правительства проведения целого ряда экономических реформ, на которые, как считают некоторые эксперты, Украина пока не способна.

Создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом в Брюсселе считают неотъемлемой частью договора об ассоциации. Там заявляют, что без заключения окончательных договоренностей об общей торговой зоне подписание соглашения об ассоциации невозможно.

Очередной раунд переговоров относительно зоны свободной торговли украинская сторона планирует на 22 ноября, во время брюссельского саммита Украина - ЕС.

В Еврокомиссии от подписания соглашения о зоне свободной торговли Украине обещают лишь позитивы. После ратификации договоренностей 80% продукции украинского производства будут иметь доступ к европейскому рынку, а украинцы получат возможность покупать товары из стран Евросоюза по значительно более низким от нынешних ценам.

"Самым важным в будущем соглашении есть то, что мы предлагаем сближение по правилам и нормам ЕС, связанным с торговыми вопросами. Это значит, что украинские производители смогут соответствовать стандартам ЕС, просто следуя внутренним украинским нормам", - сказал де Гюхт.

"На ровне с отменой импортных пошлин это будет означать возможность устранения барьеров для вхождения на рынок ЕС, который является самым большим рынком в мире", - добавил он.

Де Гюхт подчеркивает, что переговорный процесс относительно соглашения о зоне свободной торговли очень сложен и завершится не ранее лета следующего года.

Сейчас стороны оговаривают взаимовыгодные условия, однако Евросоюз также ставит перед Украиной ряд требований.

"Существуют проблемы для иностранных инвесторов, связанные преимущественно с непредсказуемостью украинского законодательства. Если Украина желает подписания соглашения об общей торговой зоне, ей надо существенно поработать над законодательством. Без этого сотрудничества не будет", - сказал де Гюхт.

После встречи с еврокомиссаром украинский премьер Николай Азаров заявил, что украинская сторона имеет ряд замечаний к позиции ЕС относительно переговоров о создании зоны свободной торговли. Вместе с тем, по его словам, в Еврокомисии убеждены, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом будет подписано в ближайшее время

Украинская правда