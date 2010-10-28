Воспитание на христианских ценностях - ответ на духовный кризис

Общественный совет по вопросам сотрудничества с церквами и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины принял решение о необходимости дальнейшей популяризации опыта воспитания на основах христианских ценностей, в частности, во время Первого всеукраинского съезда педагогических работников дошкольного образования, который должен состояться в начале ноября.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Владимира МАРУЩЕНКО.

Во время заседания под председательством члена Коллегии Христианско-демократического Союза В.МАРУЩЕНКО члены Общественного совета рассмотрели ряд вопросов, связанных с введением предметов духовно-морального направления в учебных заведениях, подготовкой соответствующих программ, процедурой признания иностранных дипломов о богословском образовании на территории Украины.

В.МАРУЩЕНКО отметил приоритетную роль духовного воспитания в украинском обществе. «Настоящим ответом на кризис духовности было бы, если бы управления образования на местах придавали приоритетное значение преподаванию «Христианской этики» и других предметов духовно-морального направления при выборе факультативов», - отметил он.

Заместитель председателя Общественного совета Юрий РЕШЕТНИКОВ сообщил о возможности нострификации иностранных дипломов по специальности «богословие». В частности, по его словам, на сегодняшний день существует возможность признания докторских степеней по богословскому образованию, полученных за рубежом, в высших учебных заведениях с государственной аккредитацией. «Для этого следует обратиться с соответствующими документами в ВАК», - отметил Ю.РЕШЕТНИКОВ и добавил: «Также есть возможность нострификации магистерских дипломов, но по другой процедуре - через МОН».

Главный специалист отдела дошкольного образования Департамента общего среднего и дошкольного образования Минобразования Светлана НЕРЯНОВА сообщила о тех шагах, которые осуществляет сегодня министерство по введению учебно-воспитательных программ духовно-морального направления в дошкольных учебных заведениях.

В свою очередь заместитель директора по научной работе Института инновационных технологий и содержания образования МОН Казимир ЛЕВКИВСКИЙ отметил важность утверждения комплексной программы подготовки, переподготовки и усовершенствования преподавателей предметов духовно-морального направления и определения их статуса.

«Проект такой программы Институт инновационных технологий и содержания образования уже подготовил, и он должен быть утвержденным МОН в ноябре», - сообщил К.ЛЕВКИВСКИЙ.